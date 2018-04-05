Kutsal kase

Dünyaca ünlü müzayede şirketi Sotheby's tarafından yapılan açık artırmada, Qing Hanedanlığı dönemine ait İmparator Kangxi için yapılmış olan bir kase, 30.4milyon dolara (121 milyon lira) satıldı. Üzerinde nergis ve çeşitli ve çiçek desenleri bulunan parça, 14.7 santimetre çapında ve Çin ve Batı tekniği boyamayla dikkat çekiyor. Kâse, müzayedeye telefonla katılan ve adı açıklanmayan bir sanatsever tarafından 5 dakika içinde alındı.
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