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İşadamı tutuklandı

İşadamı tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli ve Dargeçit kaymakamları, gözaltına alındı. 'da 13 üniversite çalışanı, 'ta da 6 asker yakalandı. 'de ise gözaltına almaya gelen polise çarparak kaçan ve sınırda yakalanan işadamı İsmail Çelik tutuklandı.


Nezir GÜNEŞ-Ali ALTUNDAŞ
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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