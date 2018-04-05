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Hükümetten flaş Suriye açıklaması

Hükümetten flaş Suriye açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Üçlü zirve bildirisi) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor."

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 10:33
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