Doğum ve ölüm!

Aydın Koçarlı'da aile hekimi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Dr. Selami Akdeniz (54), doğum gününü kutladı. Arkadaşları tarafından dün saat 14.00'te pastalı kutlama yapılan Akdeniz, 9 saat sonra 23.00'te evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan doktor, hastanede kurtarılamadı. Dr. Akdeniz, uzun süre görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.