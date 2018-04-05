Doğum ve ölüm!

Aydın Koçarlı'da aile hekimi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Dr.Selami Akdeniz(54), doğum gününü kutladı. Arkadaşları tarafından dün saat14.00'te pastalıkutlama yapılanAkdeniz, 9 saatsonra 23.00'teevinde anidenrahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan doktor, hastanede kurtarılamadı. Dr. Akdeniz, uzun süre görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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