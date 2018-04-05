;
Yol Durumu
  1. DEAŞ’a büyük darbe
  2. İşadamı tutuklandı

Doğum ve ölüm!

Doğum ve ölüm!
Aydın Koçarlı'da aile hekimi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Dr. Selami Akdeniz (54), doğum gününü kutladı. Arkadaşları tarafından dün saat 14.00'te pastalı kutlama yapılan Akdeniz, 9 saat sonra 23.00'te evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan doktor, hastanede kurtarılamadı. Dr. Akdeniz, uzun süre görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler:
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar