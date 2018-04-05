İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu. Son olarak DEAŞ'ın insan kaçakçılığı yapan hücresine yönelik düzenlenen operasyonda 13'ü yabancı 14 şüpheli yakalandı. Ayrıca örgütün 'Havala Bürosu' olarak kullandığı bir kuyumcu dükkanında 10 milyon TL değerinde altın, gümüş ve döviz, bir pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ve çeşitli aparatlar, böcek arama cihazı, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ele geçirildi.
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