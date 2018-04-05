Cumhurbaşkanlığından kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında konuşuyor.

Kalın'ın açıklamaları:

S-400'ler savunma amaçlı alınan sistemlerdir. Herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil. Görüşmelerde İran'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı.

ASTANA SAHADAKİ EN ÖNEMLİ MEKANİZMA

Astana süreci Suriye krizine çözüm için sahadaki kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıklar Astana sürecini daha kritik hale getirdi.

Biz Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüyoruz. Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmedik.

SAHRA HASTANESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanımızın bir teklifi daha oldu. Belli yerlerde Sahra hastanesi kurulması... Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz Rusya ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız. Bu konuda yakın bir zamanda somut bazı adımların atılmasını da umut ediyoruz.

OPERASYON DEAŞ İLE MÜCADELEYE ENGEL DEĞİL

Adil seçimlerin yapılması konusunda da kararlılığımız aynen devam ediyor. Bizim diğer koalisyon ortakları ile ve diğer garantör ülkelerle mutabık kaldığımız noktalardan bir tanesi Suriye'nin tamamının terör unsurlarından temizlenmesidir. PYD/YPG ile yapılan mücadele DEAŞ ile mücadeleye engel değildir. Tam tersine terörle mücadelede tutarlı bir duruşun yansımasıdır.

Bu örgütün Suriye'nin belli bölgelerinde kendisine fiili durum yaratmak suretiyle arayış içinde olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu Guta'da yaşanan hadiseleri de kendilerine bildirdi. Temennimiz yaşanan çatışmaların tekrar etmemesidir. Bu bölgede gerek ateşkesin sağlanması ve gözetlenmesi gerek insani yardımların ulaştırılması noktasında biz görevimizi yerine getiriyoruz. 9. ile ilgili çalışmalar sürüyor. 4 gözlem noktası kaldı.