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Atilla’ya 15 yıl hapis istendi

Atilla’ya 15 yıl hapis istendi
ABD'nin 'ye karşı 'siyasi bir kumpas'a dönüştürdüğü Reza Zarrab davasında kritik bir gelişme yaşandı. Davanın savcısı, 'a yönelik ambargoyu deldiği iddiasıyla Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis cezası istedi. Ayrıca Atilla için 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da talep edildi. Mahkeme, kararı 11 Nisan'daki son duruşmada açıklayacağını belirtti.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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