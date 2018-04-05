Atilla’ya 15 yıl hapis istendi

ABD'nin Türkiye'ye karşı 'siyasi bir kumpas'a dönüştürdüğü Reza Zarrab davasında kritik bir gelişme yaşandı. Davanın savcısı, İran'a yönelik ambargoyu deldiği iddiasıyla Halkbank eski GenelMüdür Yardımcısı MehmetHakan Atilla için 15 yıl 8 ayhapis cezası istedi. Ayrıca Atilla için 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da talep edildi. Mahkeme, kararı 11 Nisan'daki son duruşmada açıklayacağını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.