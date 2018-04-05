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Araçta kafasına sıktı

Araçta kafasına sıktı
İstanbul Küçükçekmece'de yoldan geçen vatandaşlar dün park halinde bulunan aracın içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gördü. Polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, cesedin Hasan Uğur Yağcı'ya (54) ait olduğunu belirledi. Yağcı'nın aracın içinde kafasına sıkarak yaşamına son verdiği belirlendi. Bir görgü tanığı, "Kanlar içinde yatıyordu" dedi. olayla ilgili soruşturma başlattı.

Barış SÖZAL -Yunus Emre KAVAK
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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