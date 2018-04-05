Araçta kafasına sıktı

İstanbul Küçükçekmece'de yoldan geçen vatandaşlar dün park halinde bulunan aracın içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gördü. Polise haberverildi. Kısa sürede olayyerine giden ekipler,cesedin Hasan Uğur Yağcı'ya(54) ait olduğunubelirledi. Yağcı'nın aracın içinde kafasına sıkarak yaşamına son verdiği belirlendi. Bir görgü tanığı, "Kanlariçinde yatıyordu" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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