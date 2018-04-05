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  1. Cumhurbaşkanlığından kritik S-400 açıklaması

, ve 'a müebbet hapis talebi

Kapatılan 'cü 'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı

FETÖcü Zaman gazetesi ile ilgili flaş karar!

Mütalaada, sanıklardan , ve 'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 12:22
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