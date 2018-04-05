Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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