;
Yol Durumu
  1. Kahramanın adı
  2. Çal center

Vurguna engel yok

Vurguna engel yok
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 44 kişinin yakalanmasına yönelik 5 ilde operasyon başlattı. Kamu görevlisi, görevlisi ve güvenlik personelinden oluşan 45 şüpheliden 10'u kamu çalışanı 35 şüpheli gözaltına alındı. Polis, çetede sahte doktor kaşeleri ve çok sayıda usulsüz rapor ele geçirdi. 5'er bin liraya 300 kişinin usulsüz rapor aldığı belirlendi. Çökertilen çetenin yakalanan lideri H.Ş.'nin kendisine de engelli raporu aldığı tespit edildi. Çetenin, sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erken emeklilik, ÖTV indirimi ve ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan yarar sağlanmasına aracılık ettiği ve bu yöntemle vatandaşlardan para alarak yüklü haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahte engelli raporları için uyarıda bulunmuştu.


Emir SOMER
Etiketler: ,
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar