Vurguna engel yok

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 44 kişinin yakalanmasına yönelik 5 ilde operasyon başlattı. Kamu görevlisi, SGK görevlisi ve güvenlik personelinden oluşan 45 şüpheliden 10'u kamu çalışanı 35 şüpheli gözaltına alındı. Polis, çetede sahte doktorkaşeleri ve çok sayıda usulsüz raporele geçirdi. 5'er bin liraya 300 kişininusulsüz rapor aldığı belirlendi. Çökertilen çetenin yakalanan lideri H.Ş.'nin kendisine de engelli raporu aldığı tespit edildi. Çetenin, sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erkenemeklilik, ÖTV indirimi ve ücretsiztaşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan yarar sağlanmasına aracılık ettiği ve bu yöntemle vatandaşlardan para alarak yüklü haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan, 3 Aralık Dünya EngellilerGünü'nde sahte engelli raporları içinuyarıda bulunmuştu.
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