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Vicdan krizi!

Bursa’da S.Ç. sara krizi geçirdi. Bu sırada bir vicdansız, yardım bahanesiyle yanına geldi. Cebindeki 260 lirayı çalıp olay yerini terk etti. Ancak kaçışı uzun sürmedi

Vicdan krizi!
Vicdanları sarsan vahim olay, dün sabah saatlerinde Bursa Osmangazi'de yaşandı. Epilepsi (sara) hastası olan S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirerek bayıldı. Bu sırada içeride bulunan H.İ.K. isimli şahıs, akılalmaz bir vicdansızlığa imza attı. Yardım etmek bahanesiyle S.Ç.'ye yaklaştı. Daha sonra yerde kıvranan hastanın cebindeki 260 lirasını alıp ağzına attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Bayiden çıktı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Kendine gelen S.Ç. ise durumu fark edince polisi aradı. İhbar duyunca şaşkına dönen polisler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, önce bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sonra da çevredekilerin ifadesini aldı. Görüntülerde H.İ.K.'nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, sokak sokak arandı. Kısa bir süre sonra da bölgeye yakın bir noktada yakalandı. Gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye yollandı. Çıkarıldığı mahkemece de kelepçelenip tutuklandı.



PARALARI AĞZINA ATTI
H.İ.K. kod adlı hırsız, hasta adamın cebinden çaldığı 260 lirayı ağzına attı. Daha sonra da elini kolunu sallayarak dışarıya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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