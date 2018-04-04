Vay 'han'asını
İstanbul film gibi bir dolandırıcılık söylentisiyle çalkalandı. İddiaya göre Canyurt Bozdemir, Sirkeci’de Sansaryan Han olarak bilinen tarihi binanın mührünü kırdı. Kendisine ofis açtı. Duvarlara önemli isimlerin fotoğraflarını asıp çevredeki esnafın güvenini kazandı. Binayı sahibi gibi 1 milyon TL’ye kiraya çıkardı. Paraları alıp kaçtı...
VATANDAŞ ŞOKTA
Duvarları, devlet büyüklerinin fotoğrafları ile süsleyip kendisini onlara yakın biri olarak tanıttı ve etrafın güvenini kazandı. Bozdemir, mührünü söktüğü binayı sanki kendine aitmiş gibi 1 milyon liraya kiraya verdi. Ardından bu paralarla kaçtığı iddia edildi. Vurgunun mağduru olan vatandaşlar ise olayın şokunu atlatamadı. Binada bir dükkanda "200 metre ileriye taşındık" yazılı not asılıydı.
İŞTE O ZANLI
Canyurt Bozdemir
'KAÇMADIM BURADAYIM'
Söz konusu adreste bulunan kişinin, gözlükçü Ruhçan Küpeli olduğu açıklandı. Küpeli şunları anlattı: "Kafe açacaktım. Bozdemir'e dükkan kirası olarak ilk etapta 90 bin lira ödedim. Restore için 350 bin lira para harcadım. Zabıta burayı mühürleyince dolandırıldığımızı anladık..." Bozdemir'den otoparkı kiralayan Yoldaş Babur isimli vatandaş da 'Dolandırıldım' diyerek "75 bin lira ödedim. Adamı daha da görmedim. Davalık olduk" diye dert yandı. Ancak Bozdemir bu iddiaları yalanladı. Bozdemir, "Elimde binayla ilgili sözleşmeler var. Normalde yurt dışından gelen işadamlarının ihaleyle aldığı bu binanın müteahhitliğini yaptım. Hiç kimseyi dolandırmadım" diye konuştu.
MAĞDURLAR
Seyfettin Canbuldu
Yılmaz Korkmaz
"SİGORTAMI BİLE YAPMAMIŞ"
Mağdurlardan Seyfettin Canbuldu, Bozdemir'le ilgili olarak şunları anlattı: "Yanında 1 yıla yakın çalıştım. 2 bin lira maaş vaadiyle işe başladım. Bana '2 ay sonra 500 lira zam yapacağım' dedi. Kendi kendime 'Böyle patron görmedim' diye düşündüm. Meğer sigortamı bile yapmamış. 7 ay boyunca tam olarak maaş alamadım. Bir gün geldi kredi çekmemi istedi. İnandım çünkü 'Ben Pembe Köşk'te yıllarca yaşadım. Subaydım. JİTEM'ciyim' demişti. Beni 7 bin lira krediyi bankadan çekmeye ikna etti. Ancak işsiz kalınca borcum 30 bin lirayı buldu. Bu yüzden eşim evi terk etti. Yuvam dağıldı."
Etiketler: İstanbul
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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