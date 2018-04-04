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Terörist Öksüz’e dondurma lakabı

Terörist Öksüz’e dondurma lakabı
Yıllarca için en mahrem noktalarda bulunan itirafçı emekli Albay Selçuk Başyiğit, sivil imamlar ile Kemal Batmaz'ın halef selef olduklarını anlattı. İtirafçı Başyiğit, "dondurma" ve "ado" isimleriyle bilinen Öksüz'ün, Hava Kuvvetleri imamlığını "gözlük" lakaplı Batmaz'a devrederek daha üst bir konuma yükseldiğini söyledi. Başyiğit, bu iki ismi aynı evde gördüğünü söyleyerek Batmaz'ın "Adil Öksüz'ü tanımam" yalanını açığa çıkardı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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