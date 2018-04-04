Terörist Öksüz’e dondurma lakabı

YıllarcaFETÖ için enmahrem noktalardabulunan itirafçıemekli AlbaySelçuk Başyiğit,sivil imamlarAdil Öksüz ileKemal Batmaz'ınhalef selefolduklarını anlattı. İtirafçı Başyiğit,"dondurma" ve "ado" isimleriylebilinen Öksüz'ün, Hava Kuvvetleriimamlığını "gözlük" lakaplı Batmaz'adevrederek daha üst bir konumayükseldiğini söyledi. Başyiğit, bu ikiismi aynı evde gördüğünü söyleyerekBatmaz'ın "Adil Öksüz'ü tanımam"yalanını açığa çıkardı.
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