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Rektör de gözaltında

Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturması derinleşti. Gözaltına alınan 18 kişi arasında, Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer'in de olduğu öğrenildi

Rektör de gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Teknokent A.Ş.'de yolsuzluk yapıldığı ve elde edilen paraların 'ye aktarıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İncelemelerde Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.'nin hisselerinin 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.'ye devredildi. Sadece 3 gün sonra ise aynı şirket 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı. Üniversitenin kasası olarak bilinen Teknokent'teki FETÖ ile bağlantılı şirketler aracılığıyla da yurtdışına 300 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda eski rektörü Murat Tuncer, Bilgi Kent ve Bor Yazılım firmalarının sahibi Muhammet Tolga E., Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticileri ve işadamlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada FETÖ çatı davasının firari ismi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Dalibaş'ın yurt dışına kaçtığı belirlendi.


Erkam ÇOBAN
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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