Rektör de gözaltında

Ankara CumhuriyetBaşsavcılığı, HacettepeÜniversitesi'ne bağlı TeknokentA.Ş.'de yolsuzluk yapıldığıve elde edilen paralarınFETÖ'ye aktarıldığı iddiasıüzerine soruşturma başlattı.İncelemelerde Teknokent A.Ş.'yeait Klinik A.Ş.'nin hisselerinin12 Mayıs 2014'te 3 milyonliraya Renkyol Ticaret A.Ş.'yedevredildi. Sadece 3 gün sonraise aynı şirket 26 milyon 300 binliraya Akfen'e satılarak HacettepeTeknokent A.Ş. zarara uğratıldı.Üniversitenin kasası olarakbilinen Teknokent'teki FETÖ ilebağlantılı şirketler aracılığıylada yurtdışına 300 milyon lirapara çıkışı olduğu tespit edildi.Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerinin yaptığı operasyondaHacettepe Üniversitesi eskirektörü Murat Tuncer, Bilgi Kentve Bor Yazılım firmalarının sahibiMuhammet Tolga E., HacettepeTeknokent AŞ'nin eski yöneticilerive işadamlarının da aralarındabulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.Bu arada FETÖ çatı davasınınfirari ismi FETÖ elebaşı FetullahGülen'in doktoru, TeknokentYönetim Kurulu Başkanı TuncayDalibaş'ın yurt dışına kaçtığıbelirlendi.
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