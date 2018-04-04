Ölümden döndü icralık oldu

İki yıl önce Mercedes otomobiliyle kaza yapan ve ölümden dönen Ayla Varol, dava açtı. 300 bin liralık tazminat isteyen Varol, davayı kaybetti. Bu karardan sonra Varol ikinci şoku gelen haciz ihbarnameleri ile yaşadı
Tem Edirne yönünde 2016 yılında büyük bir trafik kazası meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada durumu en ağır görünen ise, otomobili, bir kamyonetin altında kalan Ayla Varol'du. Otomobil hurdaya dönmüştü. Varol'un durumu, kazaya ilişkin haberlerde 'ölü' olarak geçti. Ancak, sağ omzunda ciddi kırıklar oluşan Varol, kazadan sağ kurtulmayı başardı. 9 ay iş görememezlik raporu alan Varol, kazaya ilişkin yargı sürecini başlattı. Ayla Varol'un açtığı manevi tazminat talepli bir diğer davası ise sonuçlandı. Mahkemede, Mercedes- Benz Türk A.Ş. davalı olarak yer aldı. Varol, 2009 model Mercedes'i otomobili aldıktan 6 gün sonra yetkili servise götürdü. Yetkili serviste, aracın SRS hava yastığı kumanda kutusu değiştirildi. Kazadan 4 ay sonra ise, aynı yetkili servis Varol'u arayarak aracın hava yastıklarındaki problem nedeniyle yeniden servise gelmesi gerektiğini söyledi. Servis yetkilisine, aracın kaza yaptığı bildirildi. Varol, 2 Haziran 2016'da hem üretici hem ithalatçı şirkete ihtarname çekerek maddi-manevi zararların karşılanmasını istedi. Ancak yanıt alınamayınca 300 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Bilirkişi raporunda ise, ön hava yastıklarının açılmamasının bir arızadan kaynaklanmadığı kaydedildi. Mahkeme, Varol'un tazminat davasını reddetti. 24 bin liralık dava masrafı da Varol'a kaldı. Genç kadın ikinci şoku haciz ihbarnameleri ile yaşadı. Mercedes avukatları, reddedilen dava nedeni ile mahkemenin ödenmesine karar verdiği avukatlık ücretinin 12 bin 54 liralık kısmı için Varol'a 22 Mart'ta icra emri gönderdi.
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