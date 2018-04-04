;
Yol Durumu
  1. Birinci sınıf dehşet
  2. S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

, çektiği halaylar ve söylediği sözlerle marka oldu. Fırsatçılar da onun fotoğraflarını ve sözlerini ürünlere bastırıp satışa başladı. Ünlü türkücü ise bu uyanıklara 20 bin liralık tazminat davası açtı

Tuncerden halay hamlesi
Ekranlarda esprili kişiliği ve halay çekmesiyle tanınan sanatçı , halaya dair söylediği sözlerle ekstra ünlendi. Gençler tarafından çok sevildi. Sosyal medyada da fenomen hale geldi.


(Kupa)

'Mantık size A noktasından B noktasına götürür, halay sizi her yere', 'Bana bir mendil verenin kırk yıl halay başı olurum', '21. Halay Komutanı', 'Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo' gibi sözler özellikle gençlerin sloganları haline geldi. Mahmut Tuncer toplum tarafından 'Halay başı komutanı' olarak anılır oldu. İddialara göre Orbital Teknoloji Bilişim'e ait "buldumbuldum.com" adlı internet sitesi, Mahmut Tuncer'e ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümleleri bebek zıbını, yastık, kupa, saat, tişört, telefon kılıfı gibi ürünlere bastırıp Tuncer'in rızası olmadan haksız kazanç sağladı.



(Yastık)

Mahmut Tuncer'in eşi de iki adet tişört siparişi verdi. Tuncer, delil olması için kendisine gönderilen bu tişörtleri mahkemeye sundu. Mahkemeye dilekçe sunan Tuncer'in avukatı "Davalı şirket, müvekkilimin zekâsının ürünü olan cümleleri kullanmakla kalmamış, fotoğraflarını da izinsiz kullanarak maddi ve manevi hakları ihlal etmiştir. Maddi ve manevi hak kaybı olarak müvekkilime 20 bin lira tazminat ödenmesini talep ediyoruz" dedi.




(Zıbın)

Etiketler: ,
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar