Mahmut Tuncer, çektiği halaylar ve söylediği sözlerle marka oldu. Fırsatçılar da onun fotoğraflarını ve sözlerini ürünlere bastırıp satışa başladı. Ünlü türkücü ise bu uyanıklara 20 bin liralık tazminat davası açtı
Ekranlarda esprili kişiliği ve halay çekmesiyle tanınan sanatçı Mahmut Tuncer, halaya dair söylediği sözlerle ekstra ünlendi. Gençler tarafından çok sevildi. Sosyal medyada da fenomen hale geldi.
(Kupa)
'Mantık size A noktasından Bnoktasına götürür, halay sizi heryere', 'Bana bir mendil vereninkırk yıl halay başı olurum', '21.Halay Komutanı', 'Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo' gibi sözler özellikle gençlerin sloganları haline geldi. Mahmut Tuncer toplum tarafından 'Halay başı komutanı' olarak anılır oldu. İddialara göre Orbital Teknoloji Bilişim'e ait "buldumbuldum.com" adlı internet sitesi, Mahmut Tuncer'e ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümleleri bebek zıbını, yastık, kupa, saat, tişört, telefon kılıfı gibi ürünlere bastırıp Tuncer'in rızası olmadan haksız kazanç sağladı.
(Yastık)
Mahmut Tuncer'ineşi de iki adet tişört siparişi verdi. Tuncer, delil olması için kendisine gönderilen bu tişörtleri mahkemeye sundu. Mahkemeye dilekçe sunan Tuncer'in avukatı "Davalı şirket, müvekkilimin zekâsının ürünü olan cümleleri kullanmakla kalmamış, fotoğraflarını da izinsiz kullanarak maddi ve manevi hakları ihlal etmiştir.Maddi ve manevi hak kaybı olarakmüvekkilime 20 bin lira tazminatödenmesini talep ediyoruz" dedi.
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