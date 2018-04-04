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Eşkenceciye 39 yıl istendi

’da barışmak istemediği eşini döverek, yüzünü tanınmaz hale getiren M.Ç. hakkında 3 ayrı suçtan 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eşkenceciye 39 yıl istendi
Korkunç olay, geçen 12 Şubat'ta 'da meydana geldi. G. Ç. (27) şiddet ve aile içi problemlerden dolayı evi terk etti. Babasının yanına gitti. Kocası M. Ç. (27) ise barışmak istedi. Ancak genç kadın teklifini reddetti. M. Ç. de sokak ortasında kadının boğazına bıçak dayayıp, öldüresiye dövdü.



Yüzü tanınmaz hale gelen kadın hastaneden rapor aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Adana 4. 'nde dava açtı. İddianamede sanığın, eşinin kafasına yoğun darbeler vurduğu ve çökme olduğu belirtildi. M. Ç''nin eyleminin öldürmeye teşebbüse yönelik olduğunun altı çizildi. Sanığın, 39 yıla kadar hapsi istendi. Tanınmaz hale gelen G. Ç'nin ise şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.



(M.Ç)

Nazan ERDEM
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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