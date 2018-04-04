Eşkenceciye 39 yıl istendi
Adana’da barışmak istemediği eşini döverek, yüzünü tanınmaz hale getiren M.Ç. hakkında 3 ayrı suçtan 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Yüzü tanınmaz hale gelen kadın hastaneden rapor aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede sanığın, eşinin kafasına yoğun darbeler vurduğu ve çökme olduğu belirtildi. M. Ç''nin eyleminin öldürmeye teşebbüse yönelik olduğunun altı çizildi. Sanığın, 39 yıla kadar hapsi istendi. Tanınmaz hale gelen G. Ç'nin ise şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.
(M.Ç)
Nazan ERDEM
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , Adana
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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