Eğitimde önemli değişiklik! Başbakan duyurdu...

Başbakan Binali Yıldırım MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok.2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı. Hükümet olarak belirlediğimiz dört ana eksen var bunlardan en önemlisi eğitimdir. Eğitimin gelişmesi ve gelişen şatlara göre yeniden düzeltilmesi gerekiyor. 1950'den bu yana 68 yılda öğrenci sayımız 300 kat arttı. Ülkemize kabul edeceğimiz her öğrenci bizim elçimizdir. Sadece bu yetmez. Özellikle yurtdışında çok daha etkin bir tanıtım kampanyası izlenmeli ve çok sayıda öğrencinin ülkemize gelmesi sağlanmalıdır düşüncesindeyim.Üniversitelerde kontenjanın yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci ağırlamamız gerekiyor.



HER İKİ LİSELİDEN BİRİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİYOR

Son 16 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de baş döndürücü bir hızla önemli atılımlar gerçekleştirdik. İlköğretimde okuma oranı yüzde 100. Her iki lise öğrencisinden biri üniversiteye yerleşiyor. Üniversitelerdeki kız öğrencilerimizin sayısı erkeklerden fazla, bundan gurur duyuyoruz. Öğretim üyesi bakımından da durum farklı değil. Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımların eli değdiği yer çok daha güzel olur.



ÖĞRETMEN SAYIMIZ ASKER SAYIMIZI GEÇTİ

Öğretmen sayımız, asker sayımızın neredeyse 1,5 katına çıktı. Derslikler açtık, kapasiteyi artırdık ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısını 36'dan 24'e düşürmeyi başardık.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren Türkiye'nin her yerinde tekli eğitime geçeceğiz. 2002'de 76 Üniversite vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane daha geliyor. Bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Dünyada üniversiteye erişme bakımından 2. sıradayız. Bu son 15 yılda oldu