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Dünyanın gözü Beştepe'de! Kritik zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, üçlü zirve gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Dünyanın gözü Beştepede! Kritik zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 13:25
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