Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.
Dünyanın gözü Beştepe'de! Kritik zirve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, üçlü zirve gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.
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