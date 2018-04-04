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Dudak payı

Dudak payı
Adana'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları aniden şişince hastanelik olan hemşire 'i (23) tedavi eden Hekimi Dr. Gül Fennibilek iddialı konuştu: Uyguladığım tedaviyi, gerekli şartlar hazırlanırsa seve seve tüm doktor arkadaşlarıma anlatırım...



Tedaviden Önce.



Tedaviden sonra.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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