Çal center

İstanbul'da bir çete kurdukları çağrı merkezinden kredi kartı aidatlarının iade edileceği ya da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğunu söyleyerek büyük vurgun yaptı. İnsanları bu tuzağa düşürerek binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Operasyonda çete elebaşı AzizTarhan K., Acıbadem'deki lüksevinde yakalandı. Baskınlarda çete üyesi 12 kişi daha gözaltına alındı. Aramalarda 12 laptop, cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, 28 bin 420 TL para, çok sayıda not defteri, sözleşme, poliçe, datalar ele geçti. Çetenin 2 milyon TL'lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı Aziz Tarhan K.'nın lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulübüne ortak olduğu belirlendi.
Sahtekarlıkla milyonları toplayan çete üyelerinin lüks içinde yaşadığı görüldü.
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