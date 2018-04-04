Birinci sınıf dehşet

Kayseri Bünyan'daki Atatürk İlkokulu'nda geçen yıl akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sınıf öğretmeni Mustafa B., 4. sınıf öğrencisi A.E.'yi dövdü. Okuldan eve giden A.E.'ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E. okula giderek öğretmen Mustafa B.'ye neden çocuğuna dayak attığını sordu. Öğretmen ise okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.'nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B. iddiaya göre, 21 Eylül'de 4.sınıfa giden A.E.'nin kulağını okul bahçesinde çekerek, yine tokatladı. Yaşanan bu 2 dayak olayı üzerine okula gitmek istemeyen çocuk psikolojik tedavi görmeye başladı. İdari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B. Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okula tayin edildi. Açılan davada, öğretmen Mustafa B.'ye, 9 ay hapis cezası verildi. Ancak ceza ertelendi. Kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde zanlı Mustafa B. cezaevine girecek.