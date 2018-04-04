Asayiş berkemal

Zeytin Dalı Harekâtı'yla Afrin terörden temizlendi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinden oluşan askeri polisler de, genel asayiş uygulamalarını güçlendirmek için Afrin ilçe merkezinde göreve başladı. Askeri polisler, bu kapsamda, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurdu. Bu arada Afrin'de 4 bin terörist kaybeden PKK'nın, Menbiç yoluyla bin 700 yaralısını Haseke'ye taşıdığı ortaya çıktı. 70 yaralıPKK'lı da Erbil üzerinden Almanya,Danimarka ve Fransa'ya götürüldü. PKK'nın Avrupa yapılanması ve Batılı yardım kuruluşları el ele verip teröristleri Avrupa hastanelerine nakletti. 20'den fazlateröriste protez uzuv takıldı.
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