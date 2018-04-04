6 bin kişilik yeni liste ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatıtarafından geçen yıl ele geçirilen "SDKart" içerisindeki FETÖ'nün Emniyetörgütlenmesinin şifreleri çözüldü.Savcılık soruşturması kapsamındafarklı renk, rakam ve harflerleyapılan örgütsel kodlamalardan,Emniyetteki hücre birimleri deşifreedildi. FETÖ'nün emniyetteki hücreyapılanmasında görev alan 6 binkişilik kripto listesi ortaya çıkarıldı.6 bin kişilik liste başsavcılıklaragönderildi.
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