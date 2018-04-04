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6 bin kişilik yeni liste ele geçirildi

6 bin kişilik yeni liste ele geçirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından geçen yıl ele geçirilen "SD Kart" içerisindeki 'nün Emniyet örgütlenmesinin şifreleri çözüldü. Savcılık soruşturması kapsamında farklı renk, rakam ve harflerle yapılan örgütsel kodlamalardan, Emniyetteki hücre birimleri deşifre edildi. FETÖ'nün emniyetteki hücre yapılanmasında görev alan 6 bin kişilik kripto listesi ortaya çıkarıldı. 6 bin kişilik liste başsavcılıklara gönderildi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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