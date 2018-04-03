Verda kaynadı!

İstanbul'da bir kahvecide sıra yüzünden sipariş veremediği için sinirlenerek elindeki kaynar çayı kasiyer Büşra A.'ya fırlatan müşteri Verda D.'ye dava açıldı. İddiaya göre müşteri Verda D. kasada sipariş vermek istedi. Bu sırada bir başka müşteriyle ilgilenen Büşra A., sonra sipariş alacağını belirtti. Sinirlenen Verda D., Büşra A.'ya "İki çay için yarım saat bekletilir mi? Üç kişi bir işi yapamıyorsunuz. Hiçbir yerde bu kadar beklemiyorum, beceriksizler" dedi. Büşra A. ise "Bizden kaynaklanan bir durum değil, ilgili birimlerimize bildirimde bulunabilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Verda D., "Sen kimsin benimleböyle konuşuyorsun,geri zekalı" diyerek ağır hakaretler etti ve elindeki kaynar çayı Büşra A.'nın yüzüne fırlattı. Bir türlü sakinleşmeyen Verda D., "Çayımziyan oldu" diyerek ücretsiz çay alıp gitti. Kasiyer Büşra A.'nın şikayeti üzerine Verda D. hakkında hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
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