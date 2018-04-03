Tüh bebek!
Tüp bebek kliniğinde embriyolar karıştı. Bir kadın, başkasının bebeğini karnında taşıdı. Skandal, çocuk doğunca ortaya çıktı. Dava açan çift, ”Bizim bebeğimiz kimde” diye haykırdı
ÜNLÜ KLİNİK ADINI GİZLEDİ
Genç kadın ve eşi, "Işık" adını verdikleri bebeğin kan grubunun farklı olmasından şüphelendi. Yapılan DNA testinde bebeğin başka bir çifte ait olduğu belirlendi. Klinik ise "Aynı isimde 2 annenin embriyoları karışmış, kusura bakmayın" dedi. Embriyolar karıştığı için istemeden "taşıyıcı anne" olan kadın, kocasıyla birlikte mahkemeye gitti. DNA sonuçlarını alır almaz hukuki süreci başlatan aile, 40 günlük Işık bebeğin biyolojik ailesini bir an önce bulmak istediklerini söyledi. Ailenin bir yakını, "Mutluluğu ve hüsranı bir arada yaşadık. Annemiz istemsiz taşıyıcı anne oldu. Yani haberi olmadan başka bir çiftin embriyosu ona naklediydi ve bu bebeği dünyaya getirdi. 9 ay karnında taşıdı ve doğduğu günden beri bebeği emziriyor. Bizim bebeğimiz nerede? Ve bu bebeğin ailesi kim? Işık 40 günlük oldu bizimle birlikte. Bebeği gerçek biyolojik anne babasına kavuşturmak ve kendi bebeğimizi bulmak istiyoruz" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen klinik ise panikleyerek adliyeye gitti. Merkezin, "adının gizlenmesi" yönünde karar aldırması embriyo skandalını örtbas etme çabası olarak değerlendirildi.
Genç kadın, klinikte embriyolar karıştığı için istemeden taşıyıcı anne oldu. Bebeğin biyolojik ailesini ve kendi bebeğini bulmak için yargıya başvurdu.
Derviş UĞURLU
Etiketler: tüp bebek , tüp bebek skandalı
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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