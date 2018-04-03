Süper babaanne

İtalya'da yaşayan 2 torun sahibi 47 yaşındaki ZaklinaBerrido Pisano, "en çekicibüyükanne" olarak ün saldı. Düzgün fiziği ve yaşından genç görüntüsüyle dikkat çeken Pisano, sosyal medyayı salladı. Moda üzerine paylaşımlar yapan Pisano'nın Instagram'daki takipçi sayısı 410bine ulaştı.
Paylaşımlarında torunlarına da yer veren Pisano'nun 2 torun sahibi olduğuna kimse inanamadı. Ezberbozan babaanne, gençleretaş çıkardı.
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