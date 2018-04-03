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Süper babaanne
İtalya'da yaşayan 2 torun sahibi 47 yaşındaki Zaklina Berrido Pisano, "en çekici büyükanne" olarak ün saldı. Düzgün fiziği ve yaşından genç görüntüsüyle dikkat çeken Pisano, sosyal medyayı salladı. Moda üzerine paylaşımlar yapan Pisano'nın Instagram'daki takipçi sayısı 410 bine ulaştı.



Paylaşımlarında torunlarına da yer veren Pisano'nun 2 torun sahibi olduğuna kimse inanamadı. Ezber bozan babaanne, gençlere taş çıkardı.

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