Roket Bank kuracaktı
Mehmet Aydın, Çiftlik Bank için 6 farklı logo için tescil başvurusu yaptı. Ayrıca 747 ürün için de kolları sıvadığı ortaya çıktı. Foyası ortaya çıkmasaydı Roket Bank kurarak silah yapma yalanıyla milyonları toplayacaktı...
CİNSEL ÜRÜNLERİ DE VAR
Şirketin TPE'ye 3'ü inek, birer de tavuk, arı ve ağaç olmak üzere toplamda 6 farklı logo için başvuru yaptığı ve izin aldığı görüldü. Ancak şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu. Çiftlik Bank CEO'su firari Mehmet Aydın'ın yaptığı son başvuruda ateşli, havalı, yaylı silahlar ile ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler başta olmak üzere deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı aletler ve malzemeler ile oyuncak üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü.
KOKAİN KULLANIRDI
Sakarya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde yeni bilgiler paylaştı. Ağabeylerinden borç alarak 160 bin lira yatırdığı ve mağdur olduğunu söyleyen Çolak, "Benden başka özel koruma yoktu. Kıbrıs'a çok giderdik. Kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında olurdu. Eskort kızlar gelirdi. Gelenlerin üzerini arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm" diye konuştu.
Barış ŞİMŞEK
Etiketler: Roket Bank , Sakarya , Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , CEO
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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