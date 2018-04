Roket Bank kuracaktı

zinciri yöntemiyle binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank 'ın iş faaliyetleri içerisine pek çok alan kattığı da marka tescilleri ile ortaya çıktı. Fame Game Hayvancılık A.Ş. tarafından 2016 yıl sonunda yapılan marka tescili başvurusunda yalnızca hayvansal ürünler üreteceğine ilişkin bir başvuru yaptığı görüldü. Şirket bu başvurusunda et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri, kuru bakliyat, hazır çorbalar, bulyonlar, zeytin, zeytin ezmeleri, hayvansal kaynaklı sütler ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, salçalar, kuru yemişler, fındık ve fıstık ezmeleri, tahin, yumurtalar ve patates cipsleri üretimi için izin aldı.Şirketin TPE'ye 3'ü inek, birer de tavuk, arı ve ağaç olmak üzere toplamda 6 farklı logo için başvuru yaptığı ve izin aldığı görüldü. Ancak şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu. Çiftlik Bank CEO 'su firari Mehmet Aydın 'ın yaptığı son başvuruda ateşli, havalı, yaylı silahlar ile ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler başta olmak üzere deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı aletler ve malzemeler ile oyuncak üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü.merkezli operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde yeni bilgiler paylaştı.dışında odasında olurdu. Eskort kızlar gelirdi.diye konuştu.