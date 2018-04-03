;
Yol Durumu
  1. Trol kredi
  2. Süper babaanne

kuracaktı

, için 6 farklı logo için tescil başvurusu yaptı. Ayrıca 747 ürün için de kolları sıvadığı ortaya çıktı. Foyası ortaya çıkmasaydı kurarak silah yapma yalanıyla milyonları toplayacaktı...

Roket Bank kuracaktı
Saadet zinciri yöntemiyle binlerce kişiyi dolandıran 'ın iş faaliyetleri içerisine pek çok alan kattığı da marka tescilleri ile ortaya çıktı. Fame Game Hayvancılık A.Ş. tarafından 2016 yıl sonunda yapılan marka tescili başvurusunda yalnızca hayvansal ürünler üreteceğine ilişkin bir başvuru yaptığı görüldü. Şirket bu başvurusunda et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri, kuru bakliyat, hazır çorbalar, bulyonlar, zeytin, zeytin ezmeleri, hayvansal kaynaklı sütler ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, salçalar, kuru yemişler, fındık ve fıstık ezmeleri, tahin, yumurtalar ve patates cipsleri üretimi için izin aldı.


CİNSEL ÜRÜNLERİ DE VAR
Şirketin TPE'ye 3'ü inek, birer de tavuk, arı ve ağaç olmak üzere toplamda 6 farklı logo için başvuru yaptığı ve izin aldığı görüldü. Ancak şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu. Çiftlik Bank 'su firari 'ın yaptığı son başvuruda ateşli, havalı, yaylı silahlar ile ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler başta olmak üzere deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı aletler ve malzemeler ile oyuncak üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü.

KOKAİN KULLANIRDI
Sakarya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde yeni bilgiler paylaştı. Ağabeylerinden borç alarak 160 bin lira yatırdığı ve mağdur olduğunu söyleyen Çolak, "Benden başka özel koruma yoktu. Kıbrıs'a çok giderdik. Kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında olurdu. Eskort kızlar gelirdi. Gelenlerin üzerini arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm" diye konuştu.


Barış ŞİMŞEK​
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar