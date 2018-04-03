Putin: Dostum Erdoğan ile mutabık kaldık

Putin'in açıklamalarından satır başları;

Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.

Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.

Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak.

Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor.

TBMM milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini istiyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için bunu yapma konusunda mutabık kaldık.