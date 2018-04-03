Nükleer güç için temel atılıyor

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Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santralı'nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımları ile gerçekleştiriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer güç Santrali bunlardan bazılarıdır.

PUTİN: YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR ADIM

Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak. Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor.

BAKAN ALBAYRAK: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz.Akkuyu'da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak.İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edebilecek kapasiteye Allah'ın izniyle kavuşacaktır.Sözlerime son vermeden önce bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Akkuyu projesinde başta sayın Taner Yıldız olmak üzere 1955 yılından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.