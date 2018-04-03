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Korkunç

’de trafik sında 3 kişi yaralandı. Yaralı kız çocuğunun çapmanın etkisiyle çatıya savurulduğu ortaya çıktı

Korkunç kaza
Otomobilin çarptığı 3 kişiden biri çatıya savruldu. 'de dün yaşandı. Kadın sürücünün kullandığı kırmızı otomobil, yoldan geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu. Çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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