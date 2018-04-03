Korkunç kaza

Otomobilinçarptığı 3 kişidenbiri çatıya savruldu.KazaKayseri'dedün yaşandı. Kadınsürücünün kullandığıkırmızı otomobil,yoldan geçen anneve 2 çocuğuna çarptı.Anne ve çocuklarındanbiri evin duvarına çarparakdüşerken, diğer kız çocuğuise yaklaşık 1,5 metreyüksekliğindeki binanın çatısınasavruldu. Çevredeki vatandaşlar sağlıkekiplerine haber verdi. Olay yerine gidenekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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