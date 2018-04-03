Havati tehlike

"Hav"ati tehlike
İzmir’de Bulldog cinsi köpek, çiçekçi Emine Ç.’ye saldırdı. Yaralanan kadın ambulans çağırdı. Ancak hırçın köpek hiç durulmadı. Olay yerine giden sağlık ekiplerine de saldırdı. Bir doktoru ise ambulansın içinde kıstırdı
Yaralanan kadın ise ambulans çağırdı. Olay yerine giden 112 ekipleri ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu sırada sakin bir şekilde duran köpek yeniden hırçınlaştı. Bu kez de sağlık personeline saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ise ambulansın içine kaçtı. Fakat yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine daldı. Doktora saldırdı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine giden polis kurtardı. Ekipler, saldırgan hayvana ateş açmak zorunda kaldı.
SAHİBİ AVUKATMIŞ
Doktoru ölümden kurtardı. İddialara göre, yaralı haldeyken bile saldırıya devam eden Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı. Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı. Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, Bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Etiketler: İzmir Karşıyaka , bulldog , bulldog saldırısı
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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