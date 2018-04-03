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Ağlatan vasiyet

Ağlatan vasiyet
Gönüllü gittiği Afrin'de şehit düşen sağlık görevlisi Burak Tatar (23), Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Mesai arkadaşlarının açıkladığı vasiyeti ise herkesi ağlattı: Keşke şehitlik mertebesine kavuşsam. Cenazeme gelirsiniz. Arabamı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlarsınız.
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