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Hacettepe'de FETÖ operasyonu

Hacettepede FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 09:36
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