Hacettepe'de FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
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