Başka hesap

Türkiyeekonomisinin2017 yılında7.4 büyümesiCHP'de paniğeyol açtı! KüreselsermayeninTürkiye'yegelmemesi içinadeta kampanyabaşlatan CHP'livekiller, yabancıyatırımcılara"Türkiye güvenli değil"mesajları yollamaya başladı.CHP Trabzon MilletvekiliHaluk Pekşen ise sosyalmedyada "Türkiye'de hiçkimsenin can ve mal güvenliğiyoktur. Yerli yatırımcılarınkaçmaya çalıştığı, yandaşolmayanın mal varlığına elkonulduğu bir ülkeye yatırımyapacaklar sıraya girsin"şeklinde açıklama yaptı.Pekşen'in sözleri sosyalmedyada büyük tepki çekti:
Haluk Bey mazbatanızımüstevlilerin elindenmi aldınız? Bu hıyanetinizbaşka türlü açıklanamaz. Yabancılar sanayatırım yapmışlar ki, ihanetinihaykırıyorsun. Trabzon'dan böylebir adam çıkmazdı ama nasılolduysa olmuş. Ödediğim vergi, maaşınakatkıda bulunuyorsa helaletmiyorum, haberin olsun.
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