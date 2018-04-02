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  1. Türkiye 5’ten büyük..
  2. Yahudiler Türkiye'den de toprak istiyorlar

Başka hesap

Başka hesap
Türkiye ekonomisinin 2017 yılında 7.4 büyümesi 'de paniğe yol açtı! Küresel sermayenin 'ye gelmemesi için adeta kampanya başlatan CHP'li vekiller, yabancı yatırımcılara "Türkiye güvenli değil" mesajları yollamaya başladı. CHP Milletvekili Haluk Pekşen ise sosyal medyada "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" şeklinde açıklama yaptı. Pekşen'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti:



Haluk Bey mazbatanızı müstevlilerin elinden mi aldınız? Bu hıyanetiniz başka türlü açıklanamaz.
Yabancılar sana yatırım yapmışlar ki, ihanetini haykırıyorsun.
Trabzon'dan böyle bir adam çıkmazdı ama nasıl olduysa olmuş.
Ödediğim vergi, maaşına katkıda bulunuyorsa helal etmiyorum, haberin olsun.

Zafer ŞAHİN
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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