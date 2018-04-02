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'den 'li vekile çok sert tepki

Sözcüsü Mahir Ünal, toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen 'li vekil 'e ​tepki gösterdi.

AK Partiden CHPli vekile çok sert tepki
Sözcüsü Mahir Ünal toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ünal, 6 Mayıs'ta İstanbul Kongresi olacağını duyurdu. Büyük kongrenin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra olacağını açıkladı.

Ünal ayrıca 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen 'li vekil 'e ​de tepki gösterdi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanımız, Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda değerlendirme yapıldı. Sayın Trump'a Münbiç konusunda Türkiye'nin kaygıları iletildi.

CHP'Lİ VEKİL HALUK PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
Değerli arkadaşlar CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan ses çıkıyor. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Kendisini öne çıkarmak için kaçınılmaz olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük hakaret içeren bir dil kullanıyor. CHP'lilerin anlamadığı şey, anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanını başkomutan olduğunu gösteriyor. Burada CHP'nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Sanatçılarımızın Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsız duyuyorlar bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz..
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 19:12
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