AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepki
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e tepki gösterdi.
Ünal ayrıca 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e de tepki gösterdi.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanımız, Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda değerlendirme yapıldı. Sayın Trump'a Münbiç konusunda Türkiye'nin kaygıları iletildi.
CHP'Lİ VEKİL HALUK PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
Değerli arkadaşlar CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan ses çıkıyor. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Kendisini öne çıkarmak için kaçınılmaz olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük hakaret içeren bir dil kullanıyor. CHP'lilerin anlamadığı şey, anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanını başkomutan olduğunu gösteriyor. Burada CHP'nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Sanatçılarımızın Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsız duyuyorlar bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz..
Etiketler: AK Parti , CHP , haluk pekşen , donald trump , Suriye , MYK
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