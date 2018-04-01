Tosun dalga geçiyor

Çiftlikzedelere “Geçmiş olsun” mesajı gönderen Mehmet Aydın’ın cep telefonu uygulaması tüm üyelere mesaj attı: Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi geliyor. Siz de bu tip organizasyonlara kanmayın
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın milyonlarca lira ile ortadan kayboldu. Uruguay'da olduğu iddia edilen Aydın ses kaydı yayınlayarak çiftlikzedelere "Geçmiş olsun" mesajı verdi. Şimdi ise sadece Çiftlik Bank üyelerin kullandığı telefon uygulama üzerinden üyelere atılan mesajlar "Adam resmendalga geçiyor" dedirtti. Uygulama üzerinden üyelere daha önce Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı. Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlaraerken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları anlatıldı. Bu tarzorganizasyonlara kanılmaması gerektiğide belirtildi. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.
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