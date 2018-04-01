Seyirlik aşk!

Çift otomobilde tartıştı. Bu duruma dayanamayan kadın araçtan atladı. Olay İstanbul Şişli'de dün yaşandı. Erol D. otomobil içerisinde kız arkadaşı ÇilemK. (36) ile tartışmaya başladı. Genç kadın seyir halindeki araçtan kendini dışarıya attı. Erol D. ise otomobili durdurarak yerde yatan sevgilisinin yardımına koştu. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Erol D., kızarkadaşının elinitutarak moral verdi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol D'nin 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Erol D., ilk ifadesinde "Otomobilde giderken tartıştık. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı açarak aşağıya atladı" dediği öğrenildi. Erol D., karakola götürülürken araç çekiciyle otoparka götürüldü.
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