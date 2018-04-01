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Seyirlik aşk!

Şişli’de sevgilisiyle tartışan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Erkek arkadaşı bir an olsun elini bırakmadı

Seyirlik aşk!
Çift otomobilde tartıştı. Bu duruma dayanamayan kadın araçtan atladı. Olay Şişli'de dün yaşandı. Erol D. otomobil içerisinde kız arkadaşı Çilem K. (36) ile tartışmaya başladı. Genç kadın seyir halindeki araçtan kendini dışarıya attı. Erol D. ise otomobili durdurarak yerde yatan sevgilisinin yardımına koştu. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kadına ilk müdahaleyi yaptı.



Erol D., kız arkadaşının elini tutarak moral verdi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol D'nin 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Erol D., ilk ifadesinde "Otomobilde giderken tartıştık. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı açarak aşağıya atladı" dediği öğrenildi. Erol D., karakola götürülürken araç çekiciyle otoparka götürüldü.
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