Yoldan çıkan araç fidanlığa uçtu, 3 kişi yaralandı. Kazaİstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Timur Karaman'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Yolkenarındaki fidanlığa uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta Karaman ve Kadir Koca hafif şeklide yaralanırken, sürücünün eşi Dilek Karaman sıkıştı. Kazayı gören fidanlık çalışanları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karaman veKoca, ambulansla hastaneyekaldırıldı. Araçta sıkışan kadınitfaiyenin yaklaşık yarım saatsüren çalışmaları sonucukurtarıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı "Önümde ilerliyordu. Bir anda yoldan çıkarak fidanlığa uçtu. Taklalar atmaya başladı. İtfaiye ve ambulansa haber verdik " diye konuştu. Kazada fidanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması başlattı.
Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Yaralılar, ekipler tarafından hastaneye götürüldü.
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