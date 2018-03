Nimet soygunu

Et hırsızları yakayı ele verdi. Çete liderinin evinden 1 ton et çıktı. İstanbul'da, 10 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Çetenin ilk olarak tekstil atölyelerine girip hazır dikilmiş elbiseleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler daha sonra TIR ve kamyonların yakıt tanklarının kapağını kırarak, mazot çalmaya başladı. Çete son olarak 18 Mart'ta bir et toptancısına girerek, 1 ton 800 kilogram et çaldı. Emniyet güçleri, 22 Mart günü 14 ayrı adrese operasyon düzenledi.







Şüphelilerin çaldıkları etin 800 kilogramını kendi aralarında pay edip yedikleri öğrenildi. Geri kalan 1 ton ette çete liderinin yakalandığı adreste ele geçirildi. Aralarında çete lideri Ercan K. nın da bulunduğu 10 kişilik çete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yunus Emre KAVAK