;
Yol Durumu
  1. Tram"vay" anasını
  2. Oto-şok

Maganda polis

Trafik polisi Cihan A. 6 aylık hamile komşusu Nevriye Aslım ile eşine saldırdı. Daha sonra da silahını çıkardı. Tetiğe bastı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ise açığa alındı...

Maganda polis
Dehşet veren olay, geçtiğimiz pazar Bolu'daki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki Nevriye Aslım Aybatan ile üst komşuları olan trafik polisi Cihan A. arasında tartışma yaşandı. Bu sırada kendisini kaybeden polis memuru, hamile kadına saldırdı. Tekme tokat dövmeye başladı. Olay sırasında Nevriye Aslım'ın eşi , gürültüyü duyarak evden çıktı.



KOMŞULAR AYIRDI...
Eşinin darp edildiğini gören Aybatan, polis memuruna tepki gösterdi. Çılgana dönen Cihan A., bu kez de Halit Aybatan'a saldırdı. Halit Aybatan ile polis memuru Cihan A. arasında yaşanan kavga sırasında, Cihan A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. Silahın ateşlenmesine aldırış etmeyen Cihan A., Halit Aybatan'ı yumruk ve silahla darp etmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı. Halit Aybatan'ın 6 aylık hamile eşi Nevrim Aslım da korkuyla bir anda merdivenlere yığıldı. Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıktı. Cihan A. ile Halit Aybatan'ı ayırdı. Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile Nevriye Aslım Aybatan, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar