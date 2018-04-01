Maganda polis

Dehşet veren olay, geçtiğimiz pazar Bolu'daki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki Nevriye Aslım Aybatan ile üst komşuları olan trafik polisi Cihan A. arasında tartışma yaşandı. Bu sırada kendisini kaybeden polis memuru, hamile kadına saldırdı. Tekme tokat dövmeye başladı. Olay sırasında Nevriye Aslım'ın eşi Halit Aybatan, gürültüyü duyarak evden çıktı.
KOMŞULAR AYIRDI... Eşinin darp edildiğini gören Aybatan, polis memuruna tepki gösterdi. Çılgana dönen Cihan A., bu kez de Halit Aybatan'a saldırdı. Halit Aybatan ile polis memuru Cihan A. arasında yaşanan kavga sırasında, Cihan A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. Silahın ateşlenmesine aldırış etmeyen Cihan A., Halit Aybatan'ı yumruk ve silahla darp etmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı. Halit Aybatan'ın6 aylık hamile eşi NevrimAslım da korkuyla biranda merdivenlere yığıldı. Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıktı. Cihan A. ile Halit Aybatan'ı ayırdı. Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile Nevriye Aslım Aybatan, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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