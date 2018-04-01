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Dolandırıcıları dolandırdı

Dolandırıcılık çetesi hırsıza takım elbise giydirdiler. Yüzde 40 pay karşılığında kendi bankalarından 25 bin TL kredi çektirdi. Hırsız Okan H. parayı aldıktan sonra “Sistemde arıza var, ben çıkıyorum” diyerek tüm parayı cebe indirdi

Dolandırıcıları dolandırdı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce kamu bankasından sahte belgelerde çok sayıda kişiye kredi kullandırıldığı ihbarını aldı. Her şey 'nın Yüreğir ilçesinde bir bankadan 10 bin lira kredi çeken B.Y. isimli kadının 20 bin lira kredi ödemesi olduğunu görmesi üzerine yaptığı şikayetle başladı. Polis, yaptığı araştırmada bankadan toplamda 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve ödemelerin yapılmadığını saptadı. Bunun üzerine polis, kredileri onaylayan banka çalışanı Hakan İ.'yi takibe aldı. Ekipler Hakan İ.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 11 kişinin sahte belgeler hazırlayıp hırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olan kişilere takım elbise giydirdiği ve bu yöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğini öğrendi. Çetenin liderliğini ise Kenan K. ve Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.'nin yaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmenin de bu şebekede olup geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi. Bu arad polis ifadeleri sırasında çetenin, kullandığı kişiler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu ve hırsızlık sabıkalı Okan H., adına çıkarılan krediyi vermediğini söyledi. Okan H. "Yanıma şık giyimli 1'i kadın 3 kişi geldi. Bana kredi çektireceklerini, paranın ise yüzde 40'ı vereceklerini söylediler. Bu teklifi kabul ettim. Sahte evraklar hazırladılar, bankaya gittim 25 bin lira kredimi kullandım. Parayı onlara vermemek için, 'sistemde arıza varmış, birazdan düzelecek siz burada bekleyin ben geleceğim' deyip kaçtım" sözleriyle çeteyi de dolandırdığını itiraf etti. Diğer 105 kişi ise, çekilen krediden kendilerine verilen yüzde 40'lık tutarı harcadıklarını anlattı. Hakan İ. ise suçlamaları kabul etmeyip, 105 kişiden şikayetçi oldu. İfadesi alınan 105 kişi serbest bırakıldı. 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Okan H.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunuyor.
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