Dolandırıcıları dolandırdı

Dolandırıcılık çetesi hırsıza takım elbise giydirdiler. Yüzde 40 pay karşılığında kendi bankalarından 25 bin TL kredi çektirdi. Hırsız Okan H. parayı aldıktan sonra “Sistemde arıza var, ben çıkıyorum” diyerek tüm parayı cebe indirdi
Kaçakçılıkve OrganizeSuçlarlaMücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleriyaklaşık 1.5 yıl öncekamu bankasındansahte belgelerdeçok sayıdakişiye kredikullandırıldığıihbarını aldı.Her şey Adana'nınYüreğir ilçesinde birbankadan 10 bin lira kredi çekenB.Y. isimli kadının 20 bin lira krediödemesi olduğunu görmesi üzerineyaptığı şikayetle başladı. Polis, yaptığıaraştırmada bankadan toplamda 3milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini veödemelerin yapılmadığını saptadı. Bununüzerine polis, kredileri onaylayan bankaçalışanı Hakan İ.'yi takibe aldı. EkiplerHakan İ.'nin de aralarında bulunduğu 2'sikadın 11 kişinin sahte belgeler hazırlayıphırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olankişilere takım elbise giydirdiği ve buyöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğiniöğrendi. Çetenin liderliğini ise KenanK. ve Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.'ninyaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmeninde bu şebekede olup geçen yıl yaşamınıyitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi. Bu arad polis ifadeleri sırasında çetenin, kullandığı kişiler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu ve hırsızlık sabıkalı Okan H., adına çıkarılan krediyi vermediğini söyledi. Okan H. "Yanıma şık giyimli 1'i kadın 3 kişi geldi. Bana kredi çektireceklerini, paranın ise yüzde 40'ı vereceklerini söylediler. Bu teklifi kabul ettim. Sahte evraklarhazırladılar, bankaya gittim 25 binlira kredimi kullandım. Parayı onlaravermemek için, 'sistemde arıza varmış, birazdan düzelecek siz burada bekleyin bengeleceğim' deyip kaçtım" sözleriyle çeteyi dedolandırdığını itiraf etti. Diğer 105 kişi ise, çekilenkrediden kendilerine verilen yüzde 40'lık tutarıharcadıklarını anlattı. Hakan İ. ise suçlamalarıkabul etmeyip, 105 kişiden şikayetçi oldu. İfadesialınan 105 kişi serbest bırakıldı. 2'si kadın 9 kişiadliyeye sevk edildi.
Okan H.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunuyor.
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