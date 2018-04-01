Çare Türkiye

Terör örgütü PKKişgali altında olan Menbiç, Türkiye ve ABD arasında gerilim konusu olmaya devam ediyor. Sahadan gelen bilgiler, ABD ve Fransa'nın YPG'yi uzun süre orada tutamayacaklarını işaret ediyor. Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, Menbiç halkı YPG'nin baskısından bunalmış durumda. Zaman zaman terör örgütüne karşı protestolar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Menbiç'i de temizleyeceğiz" sözleri bölge halkını heyecanlandırırken yerel halk Türkiye'nin yardım elini beklediklerine dair Ankara'ya mesajlar gönderiyor. Menbiç'te olup bitenleri de Türkiye'ye istihbarat olarak aktarıyor. Teröristlerin her hareketi,hazırladıkları tuzaklar,nerelerde tahkimatlarıolduğu Türkiye'ye ulaşıyor. Bu durum da Menbiç'e yönelik olası bir harekatta Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Bölgedeki kaynaklar, Türkiye'nin harekete geçtiği anda yerel halkın da Mehmetçiğe destek vereceğini söylüyor.
Cerablus'ta yaşayan Halep halkı Türkiye'nin Halep'i katil Esad rejiminden kurtarması için miting yaptı. Ayrıca Münbiç halkı da ABD destekli YPG teröründen kurtulmak için Türkiye'ye çağrı yaptı.
HALEP 'İ DE KURTARIN Avrupa'nın "Türkiye sivillere zarar veriyor" başlıklarıyla haber yaptırdığı halk Cerablus'ta bir araya geldi. Yüzlerce Suriyeli Zeytin Dalı Harekatı'ndan memnun olduklarını belirtirken "Türkiye topraklarımızı PKK'dan kurtarsın" çağrısında bulundu. ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için toplanan siviller Türk bayrağı açarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi. Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.
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