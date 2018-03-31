Senin haddini de boyunu da aşar!
Erdoğan, terör örgütü YPG’ye desteğini ilan eden Macron’u eleştirdi. Fransa’nın Suriye’deki teröristlerle ilgili önerisine sert tepki gösterdi
Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Artık terörden şikayet etme hakkınız kalmamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni operasyonların sinyalini de verdi: Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de temizlemek için hazırlıklara başladık.
IRAK SINIRI DA TEMİZLENECEK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti. Önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın sözleri:
Yolumuzu ayırdık: Her kim ki AK Parti'yi bırakıp sadece kendisi için çalışmaya başlamışsa bu partiyle birlikte ülkeye de yanlış yapıyor demektir. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılanlar oldu. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik.
Oyunları bozacağız: Yüzde 7.4'lük büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında birinciyiz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların açıklamaları kusura bakmasınlar bizleri üzmüştür. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak, milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye bu oyunları bozacak.
Aynı yılanın yavruları: Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Ayn- El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için hazırlıklara başladık. Terör örgütünün harf oyunlarına katılmak isteyenler kendileri bilirler. Biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz.
SURİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam telefonda konuştu. 1 hafta içinde 2. kez yapılan görüşmede Suriye ve Irak ele alındı. Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamı da görüşen iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliğini artırma kararlılığını teyit etti. Görüşmenin Trump'ın, "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
YERLİ VE MİLLİ DEĞİL:
Kendisine (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) 250 bin liralık bir tazminat davası açtım. Çünkü grup konuşması ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma. Derin idrak sorunları yaşayan bu kişi, artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp, tıbbın meselesi haline gelmiştir.
Etiketler: YPG , Suriye , Fransa , Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.