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Rezidansta intihar

Rezidansta intihar
İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören 22 yaşındaki Burçak Helvacı, dün 'ta bir sitede günübirlik kiralanan rezidans dairesinde asılı bulundu. Olay yerinde not bulan polis, Helvacı'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Barış Özal
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