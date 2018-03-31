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Ölüm yolu!

’ta yağmur nedeniyle yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Korkunç da 2 genç hayata gözlerini yumdu...

Ölüm yolu!
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 2 arkadaşa mezar oldu. 'ta meydana geldi. Serkan Uygur'un (28) kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Taklalar atmaya başladı. Ardından bir tarlaya uçtu. Korkunç kazaya şahit olan vatandaşlar hemen telefona sarıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Tokat Kredi Yurtlar Kurumu'nda aşçı olarak çalıştığı belirlenen sürücü Uygur ve gıda teknikeri Elif Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Yağmur yağdı ancak çok uzun sürmedi. Ama tabi yerler kayganlaştı. Ben de aracımı kenara çekmiştim. Telefonla konuşuyordum. Bir fren sesi duydum. Otomobilin takla attığını gördüm."



Sürücü , korkunç kazada yaşamını yitirdi.



Arkadaşıyla aynı kaderi paylaşan , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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