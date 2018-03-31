Ölüm yolu!

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 2 arkadaşa mezar oldu. KazaTokat'ta meydana geldi. SerkanUygur'un (28) kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Taklalar atmayabaşladı. Ardından birtarlaya uçtu. Korkunç kazaya şahit olan vatandaşlar hemen telefona sarıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Tokat Kredi YurtlarKurumu'nda aşçı olarakçalıştığı belirlenen sürücüUygur ve gıda teknikeri ElifDeğirmenci'nin yaşamınıyitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Yağmur yağdı ancak çok uzun sürmedi. Ama tabi yerler kayganlaştı. Ben de aracımı kenara çekmiştim. Telefonlakonuşuyordum. Bir fren sesiduydum. Otomobilin taklaattığını gördüm."
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