İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi AlaraKarademir, sırlarıyla aramızdan ayrıldı! Alara, 21 yıllık ömrüne büyük acılar sığdırdı. 2006'da anneannesi tarafından anne ve babası öldürülen Karademir'e dayısı sahip çıktı. Hem yetim hem öksüz kalan genç kız, avukat olma hayaliyle yaşadı. Hukuk fakültesini kazandı. Genç kız, geçtiğimiz günlerde okulundüzenlediği Ankara gezisine katıldı. Arkadaşları ve akademisyenlerle birlikte bir otelde konakladı. Bir süre sonra Alara, hocası Atilla G. ile tartıştı. Alara'nın, akademisyenin otel odasında kendini asarak intihara kalkıştığı iddiası ortaya atıldı. Karademir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan akademisyen Atilla G., "Kızlailişkim vardı. 'Ayrılırsan intihar ederim'diye tehdit ediyordu" diyerek serbest kaldı. Önceki akşam ise yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı veren Alara, hayata gözlerini kapadı. Cenaze, Karademir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.
Önceki akşam hayatını kaybeden Alara Karademir'in organları bağışlandı. Talihsiz genç kızın ölüm nedeni ise hala aydınlatılamadı.
Alara Karademir'in otel odasında intihar ettiğini söyleyen Öğretim Görevlisi Atilla G. (sağda) gözaltına alındı. "Alara ile ilişkimiz vardı. 'Ayrılırsan intihar ederim' diyordu" diye ifade veren G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
'ŞÜPHE' PROTESTOSU Karademir'in ölümü şüphelerini beraberinde getirdi. İstanbul'da bir grup öğrenci, olayın aydınlatılması için protesto gösterisi düzenledi. Öğrenciler, "Alara'nın intihar ettiği iddia ediliyor. Fakat bu bir şüpheli ölümdür.Alara'nın ölümü bir an önceaydınlatılmalı ve gerçekleraçığa çıkmalıdır. Alara'nın ölümündenkim sorumlu?" dedi.
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