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Karademir!

Hukuk öğrencisi ’in hocasının odasında kendisini astığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. “ mi, intihar mı” sorusuna ise hala bir cevap verilemedi..

Karademir!
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, sırlarıyla aramızdan ayrıldı! Alara, 21 yıllık ömrüne büyük acılar sığdırdı. 2006'da anneannesi tarafından anne ve babası öldürülen Karademir'e dayısı sahip çıktı. Hem yetim hem öksüz kalan genç kız, avukat olma hayaliyle yaşadı. Hukuk fakültesini kazandı. Genç kız, geçtiğimiz günlerde okulun düzenlediği Ankara gezisine katıldı. Arkadaşları ve akademisyenlerle birlikte bir otelde konakladı. Bir süre sonra Alara, hocası Atilla G. ile tartıştı. Alara'nın, akademisyenin otel odasında kendini asarak intihara kalkıştığı iddiası ortaya atıldı. Karademir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan akademisyen Atilla G., "Kızla ilişkim vardı. 'Ayrılırsan intihar ederim' diye tehdit ediyordu" diyerek serbest kaldı. Önceki akşam ise yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı veren Alara, hayata gözlerini kapadı. Cenaze, Karademir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.



Önceki akşam hayatını kaybeden 'in organları bağışlandı. Talihsiz genç kızın ölüm nedeni ise hala aydınlatılamadı.

Alara Karademir'in otel odasında intihar ettiğini söyleyen Öğretim Görevlisi Atilla G. (sağda) gözaltına alındı. "Alara ile ilişkimiz vardı. 'Ayrılırsan intihar ederim' diyordu" diye ifade veren G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



'ŞÜPHE' PROTESTOSU
Karademir'in ölümü şüphelerini beraberinde getirdi. İstanbul'da bir grup öğrenci, olayın aydınlatılması için protesto gösterisi düzenledi. Öğrenciler, "Alara'nın intihar ettiği iddia ediliyor. Fakat bu bir şüpheli ölümdür. Alara'nın ölümü bir an önce aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır. Alara'nın ölümünden kim sorumlu?" dedi.
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