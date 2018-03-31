Filori’nin sırrı

Alessandro Filori (33) seyahat için İstanbul'a geldi. 14 Mart'ta kayboldu. Önceki gün Sarayburnu'da cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Filori'nin son olarak Fatih'te sokakta güçlükle yürürken bir esnaf tarafından görüldüğü ileri sürüldü. Fiori'nin biraz yürüdükten sonra yere düştüğü iddia edildi. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı otopsi sonucu belirlenecek olan Fiori'nin cesedinde pervane kesiklerine rastlanırken, yüzünün tanınmaz halde geldiği ifade edildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise Sarayburnu'da cesedi bulunan Filori'nin tüm bağlantılarını didik didik araştırmaya başladı.
Filori'nin gezdiği yerler tek tek saptandı. Kafatasında darp iziyle bulunan Filori'nin ölüm nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatıldı. Bölgede yüzlercekamera tarandı. Denizden sahile vuran ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babasının teşhisine rağmen, bir bölümü zarar gören Filori için DNA testi yapılacak. İtalyan basınında yer alan haberlerde ise İtalya'da Soncino adlı bir pazarlama şirketinde müdür olan Fiori'nin Türkiye'ye yeni bir iş arayışı için geldiği ve burada ABD'li bir isimle öne sürüldü. İlk gün görüştükten sonra söz konusu şahsın tekrar ABD'ye döndüğü belirtildi.
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