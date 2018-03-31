;
Yol Durumu
  1. Kadınlar neden uzun yaşar
  2. Çiftlik Bank’a iki baskın

Filori’nin sırrı

İtalyan işadamı ’da hayatını kaybetti. Soruşturma derinleştirildi. Son iddia ise ilginçti: Türkiye’ye yeni bir iş arayışı için geldi. Burada da Amerikalı birisi ile görüştü...

Filori’nin sırrı
Alessandro Filori (33) seyahat için 'a geldi. 14 Mart'ta kayboldu. Önceki gün Sarayburnu'da cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Filori'nin son olarak Fatih'te sokakta güçlükle yürürken bir esnaf tarafından görüldüğü ileri sürüldü. Fiori'nin biraz yürüdükten sonra yere düştüğü iddia edildi. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı otopsi sonucu belirlenecek olan Fiori'nin cesedinde pervane kesiklerine rastlanırken, yüzünün tanınmaz halde geldiği ifade edildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise Sarayburnu'da cesedi bulunan Filori'nin tüm bağlantılarını didik didik araştırmaya başladı.

Filori'nin gezdiği yerler tek tek saptandı. Kafatasında darp iziyle bulunan Filori'nin ölüm nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatıldı. Bölgede yüzlerce kamera tarandı. Denizden sahile vuran ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babasının teşhisine rağmen, bir bölümü zarar gören Filori için DNA testi yapılacak. İtalyan basınında yer alan haberlerde ise İtalya'da Soncino adlı bir pazarlama şirketinde müdür olan Fiori'nin Türkiye'ye yeni bir iş arayışı için geldiği ve burada 'li bir isimle öne sürüldü. İlk gün görüştükten sonra söz konusu şahsın tekrar ABD'ye döndüğü belirtildi.

Yunus Emre KAVAK
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar