;
Yol Durumu
  1. Fransız tüneli
  2. Kadınlar neden uzun yaşar

Engelsiz aşk

Engelsiz aşk
Mardin Midyat'ta, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü'nde kalan ve 10 yıldır birbirlerini seven Aşkın Dikeroğlu ile Yaşar Özkan, tüm engelleri aştı. Mutluluklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin düğün masrafları Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, Midyat Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşların desteğiyle karşılandı.

Mehmet İŞ
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar