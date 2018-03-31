Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında konuşuyor.

Duygusalım, heyecanlıyım. Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müzedir. Geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile mezdeden bienalin gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müzedir. Geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile mezdeden bienalin gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



BURALARA ERİYE ERİYE GELDİK

Merhum Ahmed Hamdi Tanpınar, 'Cetlerimiz inşa etmiyor, iman ediyor' cümlesiyle bu yapılanların adeta bir iman olduğunu vurguluyordu.İslam Medeniyeti'nde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski, dünya ile ahiret iç içedir. Bizim geleneğimizde sanatkar Allah'ın güzelliğini gören ve bu güzelliği elindeki işe işleyendir. Topkapı'da eserlerin benzerini dünyanın hiçbir müzesinde bulamazsınız. Ancak burada elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kısmı depoya, bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece Fatih sur içinde tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir.

BURALARA ERİYE ERİYE GELDİK

Biz burada aslında vere vere eriye eriye buraya geldik. 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik kısa zamanda 780 bin kilometrekareye düştük. Çok hassas bundan sonrası. Çok dikkatli olmaya mecburuz. Temel sıkınıtının bir dönem ülkemize hakim olan zihniyet olduğunun farkındayız. Batıdan ziyade batıcı Bizanstan çok bizansçı bu zihniyet ecdadımızın bize bıraktıklarının kıymetini bilememiştir.